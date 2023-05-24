От Бахмута до Белгорода: новый позор российских силовиков

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Возможно, те, кому «за», еще помнят классические сюжеты советских фильмов о борьбе с «басмачами» в Средней, ныне Центральной, Азии, причём «басмачи» чаще всего базировались на территории сопредельных стран и оттуда вторгались на советскую территорию. Теперь же сценарий советских «истернов», от фильма «Офицеры» и до «Государственной границы», разворачиваются не в горах Памира и не в песчаных барханах, а в лесах под Белгородом. Где на территорию России уже во второй раз за последнее время прорвались бойцы, или боевики, тут уж кому как нравится, «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона «Свободная Россия»».

Москва, конечно, обвинила во всем «киевский режим». А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже по горячим следам попытался обосновать с помощью «Грайворонского рейда» украинскую войну. Дескать, нападение «диверсантов» на Белгородскую область «лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны», что, по его словам, требует от властей «больших усилий», и «эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений». То, что до начала «спецоперации» по международно признанной территории России ничего не «прилетало», вынес за скобки.

Но в реальности то, что произошло в Грайворонском районе Белгорода — это катастрофа для Кремля. Причем по нескольким направлениям сразу. Рейд в Белгородской области — из тех событий, на которые даже удобоваримую официальную версию натянуть не получается. Сам факт переноса военных действий на международно признанную территорию России — уже сильнейший имиджевый и психологический удар. Начав в феврале минувшего года войну против Украины, Россия сегодня оказывается не в состоянии даже эффективно защищать собственную территорию и границы. Украина планомерно разрушила имидж «второй армии мира», российской ПВО, а теперь еще и пограничников вместе с Росгвардией и прочими «внутренними» силовыми структурами. То, с какой легкостью отряд «русских добровольцев» в кавычках и без пересек границу РФ на танках и бронемашинах, не оставляет сомнений: граница эта, несмотря на фактический статус линии фронта, «прикрыта» весьма условно — по крайней мере на Брянском и Белгородском направлениях. Пескову уже пришлось попотеть, отвечая на вопрос, куда делись 10 миллиардов рублей, отпущенных на укрепление границы. Теперь искать ресурсы для ее прикрытия «Арбатскому военному округу» придется в условиях жесткого цейтнота, на фоне «обратного отсчета» до контрнаступления ВСУ и еще при отчетливом дефиците тех самых военных ресурсов. И понимать при этом, что такая «разведка боем» будет продолжаться, вынуждая военную верхушку Москвы снимать силы с других направлений и перебрасывать их на ликвидацию очередного прорыва. Российскому военному командованию есть от чего хвататься за голову и задавать вопрос, что будет, если в момент начала этого самого контрнаступления через границу пойдут уже настоящие украинские ДРГ, перед которыми будет стоять задача не просто «показать зубы», а дезорганизовать ближние тылы.

Неудивительно, что в рядах российских пропагандистов — шок, растерянность и паника. В феврале 2022 года здесь еще могли верить в сценарий «быстрой победоносной войны», малевать буквы Z и V и предвкушать «парад на Крещатике». Российскую общественность не шокировали ни удар по вокзалу в Краматорске, когда погибло более 50 человек, ни ракетная атака по торговому центру в Кременчуге, ни резня мирного населения в Буче, ни разрушенный Мариуполь. Но проглотить «пилюлю» в виде «Гайворонского рейда» будет потруднее. К тому, что девять сел будут по сути эвакуированы, а жители еще десятка «тронулись» по собственной инициативе, официальная пропаганда аудиторию не готовила. И самое страшное, думающие аналитики не могут не понимать: да, пока еще нет ясности, как долго смогут – и станут ли – «РДК» и «ЛСР» удерживать Грайворонский район, будет ли там объявлена «Белгородская народная республика» и т.д. Но сам факт, что в Белгород прорвались вооружённые российские оппозиционеры, а не «украинская ДРГ», уже переводит ситуацию в плоскость гражданской войны. Что особенно опасно в ситуации, когда Россию уже захлестывает волна доморощенного террора. С которым российские силовики тоже справляются не очень. Так что «Грайворонский рейд» может оказаться первым звеном в цепи куда более масштабных и драматичных событий. И тут уже не получится трещать победные реляции в стиле «броня крепка, и танки наши быстры» — куда созвучнее, особенно с учетом географии, старинное «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой?» Со всей ее далеко не оптимистичной символикой.

Нурани, обозреватель