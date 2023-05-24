Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить Байдена

81 Просмотров

Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел “убить президента” США и “захватить власть”.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев, его целью было “пробраться в Белый дом, захватить власть”.

На вопрос о том, как он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал “убить президента <…> и нанести вред любому, кто встанет на пути”.

