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В США есть план по спасению Армении от энергетической зависимости от России

В США есть план по спасению Армении от энергетической зависимости от России

Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.

Об этом сообщила во вторник координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги, передает ТАСС.

“И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР”, – заявила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Деталей Лонги, работающая в структуре Госдепартамента, не привела.

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