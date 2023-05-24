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ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

Нельзя исключать угрозу возникновения пандемии гораздо более опасной, чем COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Угроза появления другого варианта (COVID, – ред.), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом”, – сказал глава ВОЗ на ежегодной ассамблее организации в Женеве, при этом призвав мир быть готовым дать этой угрозе коллективный ответ.

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