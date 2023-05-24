Яшар Алиев в ООН раскрыл ложь замглавы МИД Армении

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За почти тридцать лет агрессии против моей страны Армения совершила многочисленные военные преступления, в результате которых погибли десятки тысяч мирных жителей, были проведены массовые этнические чистки, разрушены населенные пункты и уничтожена культура.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев во время выступления в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности организации, посвященного теме «защита гражданского населения в вооруженных конфликтах», созванного под председательством Швейцарии, передает АПА.

Посол отметил, что о масштабах этих зверств свидетельствуют около 4 тысяч азербайджанских граждан, пропавших без вести в ходе конфликта, в том числе 719 гражданских лиц, о судьбе которых Армения воздерживается представлять какую-либо информацию.

«Большинство азербайджанских пленных были избиты, искалечены и подвергнуты жестоким пыткам, таким как голод и унижения. Виновники многочисленных зверств, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана, продолжают оставаться безнаказанными, открыто игнорируется международное право», – сказал он.

По словам Яшара Алиева, в ходе конфликта Армения нарушила нормы и принципы международного права и нацелилась на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Посол отметил, что, несмотря на окончание конфликта, Армения до сих пор не предоставила информацию о минах, которые она установила на территории Азербайджана.

Дипломат также коснулся ложного заявления заместителя министра иностранных дел Армении:

«В этом заявлении утверждения о «блокаде» дороги Лачин-Ханкенди, отключении электроэнергии и природного газа в Карабахском экономическом районе Азербайджана и этнической чистке, намерении учинения «геноцида» носят ложный и провокационный характер. Азербайджан никогда не создавал препятствий для свободного передвижения жителей по дороге, а также для транспортировки продуктов питания, лекарств и других гуманитарных грузов и для перемещения сотрудников Международного Комитета Красного Креста. Многочисленные документальные свидетельства, разоблачающие подобную ложь Армении, также подтверждают это.

Что касается создания погранично-пропускного пункта, то это неоспоримое суверенное право Азербайджана, как право любого другого государства защищать и охранять свои границы и устанавливать пограничный контроль. Это право основано на фундаментальных принципах территориального суверенитета и целостности и задачах Азербайджана обеспечивать безопасность лиц, транспортных средств и грузов на дорогах. Совет Безопасности неоднократно подтверждал, что безопасность границ стран является суверенной прерогативой государств-членов организации. Армения должна понимать, что дезинформация подрывает цели мира, стабильности и примирения», – подчеркнул постоянный представитель.