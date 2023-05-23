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Рухнула прибыль «Газпрома»

Рухнула прибыль «Газпрома»

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год снизилась на 41 процент – до 1,226 трлн рублей (около 15,3 млрд долларов).

В компании заявили, что выручка группы за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей после 10,2 трлн рублей в 2021 году. «Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года», – отметили в компании.

Многие страны Европы решили прекратить или сократить импорт российского газа после ввода ВС России в Украину.

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Рухнула прибыль «Газпрома»
Экономика

Рухнула прибыль «Газпрома»

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