Министр Мусаев указал на проблему минного террора, развязанного Ереваном

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В преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью обсуждения глобальных проблем здравоохранения и путей их решения под председательством Азербайджана в формате видеоконференции прошла очередная встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения. Об этом говорится в сообщении Минздрава Азербайджана.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев довел до сведения участников пленарного заседания, что в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году были освобождены оккупированные территории Азербайджана: “В настоящее время проводится широкомасштабная работа по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, а также предпринимаются усилия для скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома. Однако сильное загрязнение минами этих территорий создает серьезные препятствия для их безопасного возвращения. После окончания войны более 300 граждан страны, большинство из которых мирные жители, погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях. Хотелось бы обратить внимание мировой общественности на проблему минного террора в контексте международного права и его влияние на систему здравоохранения”.

Министр с сожалением отметил, что представитель Армении в очередной раз выдвинул безосновательные обвинения в адрес Азербайджана, не имеющему никакого отношения к повестке дня ВОЗ: “Азербайджан считает, что заявления о попытках посягательств Азербайджана на территорию Армении беспочвенны и категорически отвергает их. Присутствие на территории Азербайджана более десяти тысяч армянских военнослужащих является основным источником напряженности в регионе и угроз безопасности для азербайджанцев.

Армения неправомерно использовала Лачинскую дорогу для ротации своих вооруженных сил, дислоцированных в Азербайджане, снабжала их боеприпасами и оружием, закладывала мины, на регулярной основе организовывала незаконные визиты граждан третьих стран в нашу страну”.

Теймур Мусаев еще раз довел до сведения участников сессии, что Азербайджан в соответствии со своими суверенными правами, а также в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной в ноябре 2020 года, в целях обеспечения прозрачности и безопасности перевозки грузов по своей территории установило контрольно-пропускной пункт в Лачыне.

Министр подчеркнул, что Азербайджан полон решимости в вопросе политической и социально-экономической реинтеграции армян, проживающих на своей суверенной территории. “Мы призываем представителя Армении прекратить попытки ввести в заблуждение международное сообщество. Наоборот, исходя из однозначного заявления премьер-министра Армении, сделанного на днях, мы рекомендуем ему поддержать процесс нормализации отношений между двумя государствами”, – сказал он.

Также было отмечено, что уважение к территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела суверенных государств являются важными принципами, закрепленными в Уставе ООН.