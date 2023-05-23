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Обнародованы кадры уничтоженной техники на КПП “Грайворон” (видео)

Обнародованы кадры уничтоженной техники на КПП "Грайворон" (видео)

Телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ, опубликовал видео, как утверждается, «с места уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ» в Белгородской области.

В полуминутном ролике показана разбитая бронетехника, а также сгоревший пикап с надписью «За Бахмут» на фоне поврежденных зданий пограничного пункта.

В свою очередь Национальный антитеррористический комитет объявил, что силовики обнаружили и изъяли транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы «диверсантов».

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Обнародованы кадры уничтоженной техники на КПП "Грайворон" (видео)
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Обнародованы кадры уничтоженной техники на КПП “Грайворон” (видео)

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