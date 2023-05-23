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Чавушоглу: Турецко-азербайджанские отношения – пример для всего мира

Чавушоглу: Турецко-азербайджанские отношения - пример для всего мира

Турецко-азербайджанские отношения являются примером для всего мира. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что большая доля совместных шагов, предпринятых президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, направлена на то, чтобы отношения достигли сегодняшнего уровня:

“Конечно, есть и естественная основа данных отношений. Важно, чтобы мы с уважением вспоминали всех, кто поддерживал отношения в прошлом. Гейдар Алиев называл нас “одной нацией, двумя государствами”. А Ататюрк говорил, что “Горе Азербайджана – это наше горе, а радость – наша радость” (цитата по Report).

Министр напомнил, что с экономической точки зрения турецко-азербайджанское партнерство еще больше усиливается:

“После освобождения Карабаха мы стремимся поддержать всестороннее развитие Азербайджана. Мы посетили официальные открытия аэропортов на освобожденных территориях. Наши отношения идеальны. Если мы победим на выборах, мы предпримем важные шаги для дальнейшего расширения связей между двумя странами. Наша цель – не только укрепление связей с Азербайджаном, но и укрепление связей со всем тюркским миром”

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