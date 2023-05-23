Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию

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Криштиану Роналду может уже летом уйти из «Аль-Насра». Как сообщает издание Mundo Deportivo, звездному португальцу хватило пять месяцев пребывания в команде, чтобы полностью разочароваться. И сейчас он безумно стремится покинуть Саудовскую Аравию.

Основной причиной называют разочарование 38-летним нападающим уровнем спортивной инфраструктуры в стране. Форвард и его окружение начинают работать над возвращением в Европу, также не исключается другой рынок.

Напомним, что контракт форварда с клубом действует до лета 2025 года. При этом зарплата составляет 200 миллионов евро за сезон.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на второй позиции и отстает от лидера на 3 очка за 3 тура до финиша.