Подоляк исключил заключение мирного договора с Россией

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По окончании войны между Украиной и Россией не будет никакого мирного договора. Речь пойдет только о репарациях со стороны России, о фиксации военных преступлений и о зонах демилитаризации. Об этом во вторник, 23 мая, сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

“У нас с Россией не сможет быть после войны, которую она проиграет, мирного договора. Это будет договор о выплатах, о военных преступлениях, о зоне демилитаризации, там будут отдельные юридические документы, но не мирный договор с РФ”, – заявил он.

Подоляк предупредил, что Россия на протяжении многих лет будет компенсировать потери, причиненные Украине.

“В момент выхода на границы 1991 года мы скажем, что “контрСВО” завершена. Далее ждем, пока российский политический режим не изменится. После этого готовы с ними разговаривать. К этому времени они зафиксируют определенные документы через посредника, что они готовы выплачивать репарации и т.д.”, – резюмировал советник руководителя ОП.