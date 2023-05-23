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Иран экспортировал в Азербайджан партию перца с остатками пестицидов

Иран экспортировал в Азербайджан партию перца с остатками пестицидов

В импортированной в Азербайджан из Ирана партии перца обнаружены остатки пестицидов.

Согласно информации Агентства пищевой безопасности Азербайджана, образцы из партии перца, импортированного из Ирана в Азербайджан, были представлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности при Агентстве для экспертизы по показателям безопасности пищевых продуктов.

По результатам исследования в 46493 кг продукции было обнаружено несоответствие пищевым нормам (остатки пестицидов).

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