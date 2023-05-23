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Около 60 тыс. человек протестовали в Грозном против сожжения Корана в Волгограде

Около 60 тыс. человек протестовали в Грозном против сожжения Корана в Волгограде

В столице Чечни прошел митинг против сожжения Корана, в нем приняли участие тысячи жителей Чечни, передает ЧГТРК «Грозный».

Отмечается, что в Грозный приехали мусульмане из многих республик России чтобы выразить протест против сожжения Корана волгоградцем, «которое было организовано украинскими спецслужбами».

По данным ТАСС, в митинге около Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова участвовали около 60 тыс. человек. «Мы не можем оставаться безучастными к этим вызовам. Наш многотысячный митинг — это протест против циничной и наглой политики притеснения ислама и оскорбления чувств верующих. Мы знаем, кто стоит за сожжением Корана в Волгограде. Это украинские фашисты и их хозяева из Белого дома и НАТО», — заявил на акции председатель парламента региона Магомед Даудов.

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