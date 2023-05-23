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Чавушоглу указал на заинтересованность мирового сообщества в азербайджанском газе

Чавушоглу указал на заинтересованность мирового сообщества в азербайджанском газе

Те, кто в прошлом не знал где находится Азербайджан, сегодня стали часто приезжать в Баку и просить начать поставки азербайджанского газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, которые приводит “Репорт”, те, кто в прошлом не замечал Азербайджан, сегодня стали говорить: “Азербайджан – очень хорошая страна, президент Ильхам Алиев – хороший лидер”.

“Для нас важно думать о том, какие шаги мы можем предпринять для благополучия турецкого и азербайджанского народа. Поэтому необходимо увеличить пропускную способность трубопровода TANAP. Сегодня мы сотрудничаем не только ради себя, но и для удовлетворения потребностей мира, особенно Европы”, – добавил он.

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