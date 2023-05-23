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Чавушоглу призвал Армению прекратить незаконную отправку солдат и оружия в Карабах

Чавушоглу призвал Армению прекратить незаконную отправку солдат и оружия в Карабах

“Для прочного мира Армении стоит быть искренней”. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что возведение памятников террористам неприемлемо.

“Категорически неприемлемо возведение в Ереване памятника террористу, который убил наших азербайджанских братьев, наших солдат, и дипломатов. Мы закрыли для Армении воздушную границу для полетов в третьи страны. Сегодня мы ожидаем от Армении, что она исправит свою ошибку. В противном случае мы примем другие меры”, – приводит “Репорт” слова министра.

Министр отметил, что Армении необходимо проявлять искренность для установления прочного мира:

“Им нужно перестать прибегать к провокациям, остановить незаконную отправку солдат и оружия в Карабах. Разграбление армянами природных ресурсов Азербайджана с целью их дальнейшей продажи недопустимо. Весь мир знает, что мы на стороне Азербайджана в его правом деле. Есть договоренности по Зангезурскому коридору, однако они до сих пор не реализованы. Армении необходимо исполнить взятые на себя обязательства по реализации этого коридора, ведь он пойдет на пользу в том числе и самой Армении”.

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