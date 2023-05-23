Теванян: Пашинян выполнил требование Ильхама Алиева

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выполнил очередное требование президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом на заседании Национального Собрания во время часа заявлений заявил 23 мая депутат от оппозиционного блока «Армения» Андраник Теванян.

Депутат, в частности, напомнил: президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от властей Армении публично признать, что «Карабах – это Азербайджан».

«Пашинян давно это пропагандировал, однако прямым текстом сказал об этом лишь вчера», – отметил Теванян.