Орбан надеется на победу Трампа на выборах президента США

75 Просмотров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что желает победы бывшему американскому лидеру Дональду Трампу на президентских выборах в США, которые состоятся в 2024 году. Об этом он сказал на Катарском экономическом форуме.

Венгерского премьера спросили, рассчитывает ли он на победу Трампа на выборах. «Я надеюсь», — ответил Орбан, его слова приводит ТАСС. Кроме того, он назвал экс-президента «хорошим лидером».

Орбан также призвал действующего президента США Джо Байдена не вмешиваться во внутренние дела Венгрии.