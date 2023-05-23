Европа требует от Румынии признать однополые браки

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Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязало румынские власти изменить закон и разрешить однополые браки, сообщает РИА Новости.

«Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений», — указано в постановлении.

Отмечается, что 21 однополая пара обратилась в ЕСПЧ с жалобами на местное законодательство — согласно румынским законам (статье 271 и 1 параграфу статьи 277), брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной.

По мнению ЕСПЧ, румынское законодательство нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.