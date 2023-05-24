Ринат Мухаметов: Даже если Кылычдароглу победит, политического кризиса не избежать

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Набравший 5,20% голосов избирателей в ходе президентских выборов председатель коалиции “АТА” Синан Оган вчера объявил имя того, кого он поддерживает во втором туре. Им, как и ожидалось, стал Реджеп Тайип Эрдоган. Некоторые турецкие СМИ даже написали о том, что якобы на выбор Огана повлиял звонок президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это, конечно же, слухи, не имеющие доказательств.

Тем не менее реальность заключается в том, что этнический азербайджанец Оган поддержал Эрдогана. Поддержал не просто так, и не потому, что “ему позвонил президент Алиев”, а здесь вопрос заключается в другом. Синан Оган – политик, который отпочковался от националистов ПНД Девлета Бахчели, правые взгляды ему ближе, чем левые взгляды Кемаля Кылычдароглу.

Причем тут сразу же следует отметить, что у Огана электорат состоит из националистов, что составляет всего лишь 5% от общего числа голосов. В то время как примерно 9,5% голосов для Кылычдароглу обеспечила прокурдкая партия Салахаддина Демирташа – Демократическая партия Народов (ДПН). Отдельно следует отметить, что в коалиции с Кылычдароглу состоит и националистическая партия Мераль Акшенер “Хорошая”. Собственно, если объединить и мобилизовать весь националистический электорат Турции, то получится примерно 30%. Сейчас вся борьба идет за голоса именно националистического электората, делающего ставку на запрос общества, желающего выйти из миграционного кризиса.

Понятное дело, что левый алевит Кылычдароглу с кямалистской основой претендовать на религиозный электорат не может, и этому много причин. Слишком много противоречий сконцентрировано в одном оппозиционном кандидате. Единственный, все еще колеблющийся электорат – это националисты, которые не могут выбрать между Бахчели, Акшенер и Оганом. Поскольку Оган выбыл из гонки, то теперь идет борьба за его 5% голосов.

Однако эти выборы непредсказуемы, и могут повлечь даже драматические сценарии. Те, кто голосовал за Эрдогана в первом туре, могут поменять мнение и проголосовать за Кылычдароглу, а те, кто был за Кылычдароглу, теперь выступают за Эрдогана. 5% голосов, отданных за выбывшего Огана, в итоге будут разделены между Акшенер и Бахчели в пределах коалиции.

Кстати, по части Синана Огана следует отметить, что он оказался не идейным оппозиционером, а вполне себе политиком-реалистом. Он выбирает прагматизм, взвесив итоги первого тура, где Эрдоган недобрал 0,5%, а на парламентских выборах победил. Оган понимает, что вероятность победы Эрдогана велика, идти против кандидата, который в полушаге от победы, означает не сесть в последний поезд.

«Эти выборы, и первый тур в особенности, я рассматриваю как битву антирейтингов. При всех достижениях Эрдогана на его рейтинг повлияла инфляция, которая наблюдается в последние годы, которая, по разным оценкам, достигала 80%, а также скачки цен, снижение покупательной способности. Даже в турецком сегменте соцсетей гулял мэм, в котором говорилось, что главный фактор итогов выборов Турции — это стоимость лука и баклажанов. То есть самое важное — это экономическое положение Турции. С другой стороны, Эрдоган у власти находится 20 лет и многие просто устали. Тут дело даже не в политике», – рассказал Minval.az политолог Ринат Мухаметов, автор телеграмм канала «Нерусский».

Эксперт добавил, что, у Кылычдароглу тоже огромный антирейтинг.

«Нужно учесть его возраст, а он старше Эрдогана, и то, что он алевит и не имеет никакого управленческого опыта. Среди плеяды оппозиционных лидеров он сильно непопулярный политик. Тем не менее его выбрали и таким образом соревнуются два антирейтинга. Если наблюдатели за пределами Турции склонялись к тому, что победит Кылычдароглу, чуть ли не в первом туре, то для многих в Турции первые результаты не стали неожиданностью. В Турции даже оппозиционные наблюдатели считали и продолжают считать, что победит Эрдоган, поскольку он более опытный и ему есть, что предъявить», – добавил он.

Аналитик отметил, что мобилизационных ресурсов у электората Кылычдароглу меньше, чем у Эрдогана.

«Эрдогану на выборах нужно набрать примерно 0,5% сверх того, что за него проголосовали в первом туре. Часть электората Синана Огана проголосует за него и, скорее всего, часть электората Мухарреме Индже тоже. Потом он сможет мобилизовать тех, кто не пришел на выборы. Затем от Кылычдароглу может отвернуться часть его электората, поскольку он не победил в первом туре. У Эрдогана более мобильный и дисциплинированный электорат, и во втором туре голосовать пойдут еще больше людей. Кроме того, оппозиционная коалиция проиграла парламентские выборы. Даже если Кылычдароглу победит, политического кризиса не избежать, поскольку правящая партия составляет парламентское большинство», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев