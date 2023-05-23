Катар предупредил Европу о нехватке газа

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Катар предупредил страны Европы о возможном энергетическом кризисе.

Об этом заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что политика правительств по переходу к возобновляемым источникам энергии будет препятствовать инвестициям в ископаемое топливо и приведет к нехватке природного газа в ближайшее десятилетие, в том числе в Европе.

«Экономическая стабильность и экологическая ответственность не являются взаимоисключающими понятиями. Должно быть и то, и другое», — сказал он на экономическом форуме в Дохе.

Аль-Кааби заявил, что единственное, что спасло человечество и Европу в этом году — это теплая зима и замедление темпов роста экономики во всем мире. По словам министра, если она восстановится в 2024 году, «худшее будет еще впереди».