Женщина-таксист : В машину садились пьяные мужчины, предлагали всякую похабень

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Очень часто в социальных сетях можно встретить темы о т.н. гендерном неравенстве, которое якобы «косит наши ряды». Неправда, давно уже не косит, хотя о «неравенстве» сейчас говорить все еще модно, но разве что с точки зрения феминисток, которые откопали бы минусы и среди сплошных плюсов. И если случаются притеснения по гендерному принципу, то это уже – дела внутрисемейные. Со стороны государства же сделано все, чтобы азербайджанская женщина чувствовала себя свободной и независимой, имеющей равные с мужчинами права: она имеет право голоса, учится, работает, открывает собственный бизнес, одевается с учетом своих собственных вкусов и пристрастий. Современная азербайджанская женщина путешествует, проводит досуг согласно своему мировоззрению и комфорту. Женщин в Азербайджане назначают на высокие должности, избирают в парламент. В конце концов, женщина в Азербайджане осваивает профессии, которые ранее были доступны только мужчинам.

Героиня нашей сегодняшней заметки – водитель такси Афа Мамедова, рассказавшая Minval.az о своей неженской работе и сложностях, связанных с ней.

Таксист с дипломом математика

Мы познакомились с А.Мамедовой, заказав такси, как обычно это происходит: вызвали через службу «189», но при этом забыли отметить, что у нас собака. Заказанная машина приехала быстро. И каково же было наше удивление, когда мы увидели за рулем симпатичную улыбчивую женщину.

– А ничего, что мы с собачкой?

– Ну что вы, это еще лучше! Я очень люблю животных. Так что не стесняйтесь, и добро пожаловать.

Если честно, мы были удивлены, потому что собаку в салон соглашается впустить далеко не каждый водитель. Кошек – куда еще ни шло, и то, только в том случае, если животное заперто в перевозочном контейнере. И потому такая неожиданная любезность со стороны водителя была очень приятна. Да и в целом, общение по пути домой тоже оставило самые радужные ощущения. Пожалуй, это был единственный случай, когда с водителем такси действительно хотелось говорить.

А.Мамедова – мама двух прекрасных детей, с мужем она развелась. Дети – несовершеннолетние учатся, получают образование, и потому работает и кормит семью мама.

«Пока я была замужем, не работала, и это была самая большая моя глупость. Сейчас прекрасно понимаю, что женщина (замужем или не замужем, не важно) должна обязательно зарабатывать сама», – говорит А.Мамедова.

По ее словам, человек использует свой потенциал в тех сферах, где он может заработать себе на жизнь.

«Я – таксист с дипломом математика, закончила БГУ, у меня также есть диплом медучилища «Логман». Люблю водить машину, за рулем уже 12 лет и ни разу никто не жаловался на качество вождения. На самом деле работа таксиста очень сложная, но все же, она мне нравится, потому что не изнуряет человека, не «сжигает» его – это первое, что хотелось бы отметить. Я много читала про женщин-таксистов, в качестве главного критерия они отмечают основной плюс этой работы – свободу. Но на самом деле работать таксистом не столь радужно: работа эта сажает не только нервы, но и здоровье в целом. Спина, ноги… На одной ноге удалили центральную артерию из-за тромбоза, на второй тоже было подозрение на тромбоз, но я принимаю препараты, вроде бы угрозы тромбоза пока нет. Ну а с чего бы ему не взяться, если я по 12-14 часов за рулем, никаких движений, кроме вращения баранки и нажима на газ», – говорит Мамедова.

По ее словам, есть еще один немаловажный момент: за эти почти два года работы таксистом она научилась слушать людей.

«У каждого пассажира своя история. Представьте, я – человек посторонний, и потому мне можно рассказать всё, даже самое потаенное, личное. Девушка, обиженная на своего парня, мужчина, который неверен своей жене, женщина, сетующая на нерадивую свекровь или неблагодарных детей – все они говорят со мной, изливают душу. Я – нейтральное ухо. Иногда слышишь такие вещи, что понимаешь: вроде бы жизнь прожила, а с подобным и не встречалась даже. Но в одном я убедилась лично, а именно в правильности того, что самая сложная работа – это работа с людьми. Бывают, конечно же, и эксцессы, но с ними я справляюсь – умею культурно сажать на место, умею пристыдить даже тех, кто делает недвусмысленные намеки и сальные предложения. И, кстати, от тех же клиентов мужского пола я зачастую слышу и совет: «не работайте после 21:00, мы переживаем». Но так или иначе, если я выбрала эту работу, значит, знала, на что иду. Да, бывало и страшно. Один раз ко мне в машину сели два наркомана, правда, вели себя не агрессивно, но один только факт, что они были «под кайфом», немало напрягал. Пару раз в мою машину садились очень пьяные мужчины, несли похабщину – и такое тоже было. В этих ситуациях я обычно останавливаю машину и требую, чтобы пассажир вышел. На претензии типа «ты меня еще не довезла» я отвечаю: «Ваша остановка здесь».

Есть районы в Баку, куда лучше не соваться

Афа Мамедова рассказывает, что в настоящее время на весь Баку – всего 20 женщин-таксистов. Речь идет не о тех, кто халтурит около станций метро ради дополнительной подработки, а о таксистках, работающих в Bolt, Uber, «189».

«Как я попала в службу «189»? Посоветовали знакомые. Но если честно, мне вообще невыгодно работать на них, потому что они принудительно заставляют водителя везти клиента, оплачивающего заказ картой. У меня VÖEN есть, но нет карты, прикрепленной к нему. Понимаете, очень обидно платить государству налог с копеек, за которые я «таксую». А так – по 20% с каждого клиента. А теперь представьте, сколько процентов я снимаю с 2-3-манатной поездки. Учитывая все это, я уже очень редко беру заказы от этой фирмы. Я и в Bolt работала тоже. Но у службы «189» есть одно весомое преимущество: у них нет заказов в такие места, где машина по колеса в грязи утопает. А в других службах есть. Например, в Ени Раманы или в Сабунчи, куда и в светлое время суток сунуться страшно, не говоря уже про вечер. Хырдалан, Масазыр, Сабунчи, Раманы – самые неприятные районы для таксиста, тем более, для женщины-таксиста. В центре – это Ясамал и «Кубинка».

По словам Мамедовой, ни с одной фирмой-извозчиком невыгодно работать, и она с удовольствием бы ушла из всех этих систем, если бы у нее был сформирован плотный костяк клиентов.

«У меня есть свои постоянные клиенты, которые платят мне ежемесячно за то, что я, по сути, работаю семейным водителем: отвожу их детей на занятия и привожу обратно. Тем более, лето на носу, я смогу семьи вывозить за город, например. Но таких клиентов пока немного, а зарабатывать нужно как можно больше, потому что потребности детей растут, плюс ежемесячная оплата аренды квартиры и кредит за машину, на которой я таксую вот уже два года». – рассказывает она.

Баку необходима служба «Такси мечты»

Ни одна из фирм такси в Баку не совершенна, и потому она все чаще задумывается о создании «такси своей мечты», а именно в этой сети будет несколько направлений: обслуживание исключительно женщин, служба курьерской доставки, «трезвый водитель» и перевозка животных, отмечает Мамедова.

«Отбор сотрудников был бы очень строгим: знание в совершенстве как минимум двух языков, опрятный внешний вид, дресс-код. Если ты работаешь в такси, то ты являешься визитной карточкой своей фирмы. Уверяю вас, эта служба будет пользоваться огромным спросом в нашем городе, потому что пассажиры немало уже настрадались от нерадивых, немытых и психованных непрофессионалов, срывающих свое настроение на клиенте», – резюмирует А.Мамедова.

Яна Мадатова