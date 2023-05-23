Пашинян обсудил с представителем НАТО вопросы демаркации армяно-азербайджанской границы

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Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Армении.

Отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе, вопросы партнерства и сотрудничества между Арменией и НАТО.

В ходе диалога предметом обсуждения стали вопросы демаркации армяно-азербайджанской государственной границы, обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также ситуация на дороге Лачин-Ханкенди.