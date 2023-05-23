В Азербайджане произошло массовое отравление в школе

386 Просмотров

Сегодня в полдень в Шекинский отдел полиции поступила информация о том, что 24 ученика и 3 учителя средней школы села Гудула Шекинского района обратились в больницу с отравлением.

Шекинско-загатальское региональное управление образования распространило заявление по факту отравления в средней школе.

«В средней школе села Гудула Шекинского района произошло массовое отравление. Все пострадавшие были госпитализированы в Шекинскую центральную городскую больницу. Ответственные сотрудники Шекинско-загатальского регионального управления образования навестили детей в больнице и следят за развитием событий.

Сообщается, что состояние здоровья пострадавших нормализовалось, и в ближайшее время они будут выписаны домой.

По предварительным данным, причиной отравления стала дезинфекция, проведенная в школе 19 мая 2023 года. Предполагается, что отравление было вызвано испарением дезинфицирующих средств, распыленных 23 мая в подвале административного здания школы.

Будет предоставлена дополнительная информация о происшествии», – говорится в заявлении.