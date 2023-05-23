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Орбан: «Бедным украинцам на поле боя не победить»

Орбан: «Бедным украинцам на поле боя не победить»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну против РФ.

“Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата”, – заявил Орбан в интервью Bloomberg.

На уточняющий вопрос, действительно ли он считает, что Украина не способна выиграть войну, Орбан ответил утвердительно.

“Моя позиция заключается в том, что, глядя на реальность, цифры, обстановку, на тот факт, что НАТО не готов отправить войска, очевидно: не может быть победы для бедных украинцев на поле боя. Это моя позиция”, – сказал он.

При этом Орбан говорит, что сердца венгров “с украинцами” и Будапешт понимает их страдания.

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