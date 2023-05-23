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ANAMA: Село Ашагы Сеидахмедли – наиболее загрязненное минами

ANAMA: Село Ашагы Сеидахмедли - наиболее загрязненное минами

Село Ашагы Сеидахмедли Физулинского района включено в категорию наиболее загрязненных минами территорий.

Об этом на первой международной конференции «Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения» сказал начальник Оперативного управления ANAMA Идрис Исмаилов, передает АПА.

Он отметил, что в этом районе Агентство проводило работы по разминированию более 1 месяца.

«На площади около 1,4 га обнаружена и обезврежена 121 мина. Из них 85 противотанковые и 36 противопехотные мины. Для обеспечения безопасности дальнейших земляных работ Агентство продолжит расчищать соответствующие территории от мин».

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