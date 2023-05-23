Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

Госдепартамент США выразил обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией и пригрозил, что грузинские компании могут попасть под санкции.
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Он отметил, что «сейчас не время наращивать отношения с Россией» и многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.
«Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.