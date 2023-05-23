Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией и пригрозил, что грузинские компании могут попасть под санкции.

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он отметил, что «сейчас не время наращивать отношения с Россией» и многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

«Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.