Главное Мир

Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

Госдепартамент США выразил обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией и пригрозил, что грузинские компании могут попасть под санкции.

Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он отметил, что «сейчас не время наращивать отношения с Россией» и многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

«Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что грузинские аэропортовые компании могут оказаться под угрозой санкций», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
Орбан: "Бедным украинцам на поле боя не победить"
Мир

Орбан: “Бедным украинцам на поле боя не победить”

2023/05/23, 14:42
Санду заявила, что Путина арестуют в случае его визита в Молдову
Мир

Санду заявила, что Путина арестуют в случае его визита в Молдову

2023/05/23, 14:07
Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией
Мир

Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

2023/05/23, 13:10
Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16
Мир

Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16

2023/05/23, 12:23
Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня
Мир

Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня

2023/05/23, 11:45
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16
Мир

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16

2023/05/23, 11:35
Глава разведки Украины анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время
Мир

Глава разведки Украины анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

2023/05/23, 10:58
Появились кадры нападения на «Турецкий дом» в Нью-Йорке
Мир

Появились кадры нападения на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

2023/05/23, 10:46
Госдеп США осудил вандализм в «Турецком доме» в Нью-Йорке
Мир

Госдеп США осудил вандализм в «Турецком доме» в Нью-Йорке

2023/05/23, 10:29