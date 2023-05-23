МИД Азербайджана ответил Мирзояну

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«Решительно осуждаем предвзятые мысли, в очередной раз высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в ходе пресс-конференции с государственным министром по делам Европейского региона Великобритании Лео Докерти 22 мая 2023 года».

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу необоснованных заявлений, высказанных министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в ходе пресс-конференции с госминистром по Европейскому региону Великобритании Лео Докерти.

Отмечено, что неоднократное повторение армянскими официальными лицами необоснованных утверждений о том, что создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта «Лачин» якобы «блокирует дорогу», «создает гуманитарные проблемы в регионе», «осложняет деятельность Международного Комитета Красного Креста», «является составной частью “политики этнической чистки”» – это попытка Армении фальсифицировать реалии. Как известно, через пропускной пункт в обоих направлениях прозрачно и упорядоченно проходят и армянские жители, и Международный Комитет Красного Креста, и российский миротворческий контингент.

«В свою очередь члену СБ ООН Великобритании хорошо известно, что Армения в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также вопреки призывам 4 резолюций Совета Безопасности ООН не прекращала оккупацию и отказывалась выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Таким образом, армянская сторона должна отказаться от попыток ввести заблуждение международную общественность своими небылицами.

Вместе с тем призывы Армении к отправке международной миссии на территорию Азербайджана, всяческое препятствование диалогу азербайджанского правительства с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения выступает за мир и безопасность в регионе, она должна положить конец таким вмешательствам.

Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях в одностороннем порядке возвращал Армении захваченных в ходе войны военнопленных. Что касается группы армянских военнослужащих, посланных Арменией после войны с целью совершения военных провокаций на территории нашей страны, то армянскому руководству известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, продемонстрировав добрую волю, вернул Армении почти половину лиц из этой группы, армянская сторона отказывается вернуть двух азербайджанских военнослужащих, которые, заблудившись, перешли на территорию Армении, сфабриковала судебное дело против них и тем самым наносит удар по усилиям, направленным на построение доверия.

Призываем Армению, вместо того чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и вводить в заблуждение международное сообщество, воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, и выполнять взятые на себя обязательства.