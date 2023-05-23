Первая азербайджанка покорила Эверест (фото)

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19 мая гражданка Украины, азербайджанка Эльмира Асланова покорила высочайшую вершину мира – Эверест (8848 м). Таким образом, она стала первой азербайджанкой, покорившей высочайшую вершину Земли.

«Мечта, к которой я долго шла, которую я не раз отбрасывала, считая ее безумной и нереальной. Но Эверест меня не отпускал… и вот 19 мая 2023 г мне удалось взойти на вершину мира и, таким образом, я стала первой азербайджанкой, которой удалось подняться на вершину Эвереста, чему я очень рада и горжусь», – написала она на своей странице в Facebook.

Об Эльмире Аслановой известно, что она глава туристической компании.