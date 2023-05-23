Главное Общество

Первая азербайджанка покорила Эверест (фото)

Первая азербайджанка покорила Эверест (фото)

19 мая гражданка Украины, азербайджанка Эльмира Асланова покорила высочайшую вершину мира – Эверест (8848 м). Таким образом, она стала первой азербайджанкой, покорившей высочайшую вершину Земли.

«Мечта, к которой я долго шла, которую я не раз отбрасывала, считая ее безумной и нереальной. Но Эверест меня не отпускал… и вот 19 мая 2023 г мне удалось взойти на вершину мира и, таким образом, я стала первой азербайджанкой, которой удалось подняться на вершину Эвереста, чему я очень рада и горжусь», – написала она на своей странице в Facebook.

Об Эльмире Аслановой известно, что она глава туристической компании.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку сдали в эксплуатацию очередной благоустроенный двор (фото)
Общество

В Баку сдали в эксплуатацию очередной благоустроенный двор (фото)

2023/05/23, 14:26
ANAMA: Село Ашагы Сеидахмедли - наиболее загрязненное минами
Общество

ANAMA: Село Ашагы Сеидахмедли – наиболее загрязненное минами

2023/05/23, 14:00
АПБА выявила множество нарушений в аптеках
Общество

АПБА выявила множество нарушений в аптеках

2023/05/23, 13:46
Завтра в Азербайджане прогреется до +35
Общество

Завтра в Азербайджане прогреется до +35

2023/05/23, 13:28
В Физули обнаружены человеческие останки
Общество

В Физули обнаружены человеческие останки

2023/05/23, 12:46
В российском вузе откроют тематическую аудиторию Азербайджана
Общество

В российском вузе откроют тематическую аудиторию Азербайджана

2023/05/23, 12:37
Первая азербайджанка покорила Эверест (фото)
Общество

Первая азербайджанка покорила Эверест (фото)

2023/05/23, 12:10
ЮНЕСКО ответила на обращение Общины Западного Азербайджана
Общество

ЮНЕСКО ответила на обращение Общины Западного Азербайджана

2023/05/23, 10:41
Вместо тысячи слов: эта неизведанная Грузия (фото)
Общество

Вместо тысячи слов: эта неизведанная Грузия (фото)

2023/05/23, 10:00