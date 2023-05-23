Главное Армия

Британская разведка об атаке на Белгородскую область

Британская разведка об атаке на Белгородскую область

Москва сможет использовать инциденты с проникновением партизанских групп на приграничную территорию как “доказательство” того, что именно Россия является “жертвой войны”, считают в британской разведке.

С 19 по 22 мая столкновения российских военных с партизанскими группами в Белгородской области происходили по меньшей мере в трех местах, пишут авторы отчёта.

Точно установить, о каких группах идет речь, пока невозможно, однако о заходе на российскую территорию ранее сообщал легион “Свобода России” – добровольческое подразделение, якобы воюющее на стороне Украины (организация объявлена террористической и запрещена в России). Как заявили бойцы легиона, операцию они осуществили вместе с “Русским добровольческим корпусом”.

Самые серьезные столкновения произошли в районе города Грайворон. Россия из-за столкновений эвакуировала несколько сел и направила в районы, где шли бои, дополнительные силы.

В приграничных районах России угрозы безопасности значительно возросли в последнее время: к диверсиям на железных дорогах, случаям потери боевой авиации, теперь добавились ещё столкновения с партизанскими группами, проникающими на территорию России, отмечают в разведке.

Теги:
Из этой рубрики
Проведены практические занятия на курсах коммандос по турецкой модели (видео)
Армия

Проведены практические занятия на курсах коммандос по турецкой модели (видео)

2023/05/23, 12:56
Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан
Армия

Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан

2023/05/23, 12:29
В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун» (фото и видео)
Армия

В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун» (фото и видео)

2023/05/23, 11:59
Британская разведка об атаке на Белгородскую область
Армия

Британская разведка об атаке на Белгородскую область

2023/05/23, 11:41
Минобороны опровергает армянскую ложь об обстреле
Армия

Минобороны опровергает армянскую ложь об обстреле

2023/05/23, 10:12
Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан
Армия

Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

2023/05/23, 10:09
Украинские военные вошли в Белгородскую область России, бои продолжаются (видео)
Армия

Украинские военные вошли в Белгородскую область России, бои продолжаются (видео)

2023/05/23, 08:57
Киев: Потери россиян под Бахмутом колоссальные
Армия

Киев: Потери россиян под Бахмутом колоссальные

2023/05/23, 01:00
Госдеп: Поставки F-16 Украине – приоритет для США
Армия

Госдеп: Поставки F-16 Украине – приоритет для США

2023/05/22, 22:10