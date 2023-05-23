В Габале в горах спасли раненого человека (фото)

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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли в Габале человека, оказавшегося в беспомощном состоянии в горной местности, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, на горячую линию “112” министерства поступила информация, что один человек в селе Лаза Габалинского района упал в горной местности и оказался в опасности.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что житель Габалинского района Назим Исаков, 1985 года рождения, упал с высоты в горной местности со сложным рельефом и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сначала спасатели оказали пострадавшему первую помощь, в том числе наложили шину на сломанную руку. Затем он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.