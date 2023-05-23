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Китай не верит в стремление США наладить отношения

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Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку американская администрация продолжает вводить санкции в отношении Пекина, заявила в понедельник представитель МИД КНР Мао Нин.

“Американцы с одной стороны просят поддерживать коммуникацию, а с другой – подавляют и сдерживают Китай любыми возможными способами”, – приводят СМИ слова Мао Нин на брифинге в Пекине.

“Они вводят санкции в отношении китайских чиновников, структур и компаний. Каковы искренность и смысл такого общения?” – отметила она.

Мао Нин призвала Вашингтон “немедленно отменить санкции, а также создать благоприятные условия для диалога”.

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