Эрдоган: После освобождения Карабаха мы избавились от этого черного пятна

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Наша встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым является лучшим примером чуткости к тюркскому миру. Данное мнение озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

Действующий президент при этом жестко раскритиковал своего оппонента Кемаля Кылычдароглу.

“Кылычдароглу хочет, чтобы Турция пережила позор событий у Боралтанского моста. Теперь, после освобождения Карабаха, мы избавились от этого черного пятна. Мы с самого начала по этому вопросу занимали позицию, основанную на гуманизме, Исламе и справедливости”, – отметил Эрдоган.