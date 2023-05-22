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Пашинян: Арагац находится в Армении, Арарат – нет

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что самой высокой горой в стране является не Арарат (здесь и далее – Агрыдаг – прим. Минвала), а Арагац. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Пашинян рассказал, что на его встречах со школьниками на вопрос “Какая самая высокая гора в Армении,”, половина детей называет «Арарат»: “Говоря об Арарате и Арагаце, я говорю о территориях, являющихся или не являющихся суверенной территорией Армении. Арагац находится в Армении, гора Арарат – нет. С Турцией мы имеем конкретно очерченную границу. Это плохо или хорошо? Конечно, хорошо”, – сказал он.

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