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Орбан заявил о стремлении Венгрии покупать СПГ у Катара

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что Будапешт будет покупать сжиженный природный газ у Катара, который уже поставляет своё топливо в Европу.

«За последний год мы поняли, что Катар является ключевой страной для Европы. Благодаря поступавшему оттуда СПГ была замещена значительная часть российского газа, которого недоставало европейской экономике», — цитирует его ТАСС.

По его словам, стороны договорились о развитии инфраструктуры, сотрудничестве в сфере коммуникаций и в сельском хозяйстве.

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