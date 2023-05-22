В России утверждают о ликвидации 39 диверсантов в Белгородской области (видео)

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В результате боев в Грайвороновском районе Белгородской области 39 диверсантов были убиты, несколько взяты в плен, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Издание также опубликовало видео, на которой запечатлена одна из бывших «позиций» диверсантов. Их уже оттеснили с этого места, уточняет Shot.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайвороновского района вошла группа украинских диверсантов.

Telegram-канал Baza в свою очередь писал, что в населенных пунктах Козинка и Глотово, расположенных в Гравороновском районе, идут бои с диверсантами. Уточнялось, что в Глотово перестрелка шла в жилом массиве, в обоих населенных пунктах не было воды и света, а жители прятались в подвалах.

В Белгородской области в целях безопасности был введен режим контртеррористической операции.