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Команда Навального обнаружила любовницу Соловьева с двумя детьми

solovev

У российского пропагандиста Владимира Соловьева есть любовница с двумя детьми. Они родились в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщаетcя в расследовании команды Навального.

По информации расследователей, любовницей Соловьева является баскетболистка Светлана Абросимова. Она владеет виллой в Сочи стоимостью полмиллиарда рублей. На соседних участках располагается дом жены генерала Сергея Суровикина и дом сына секретаря Совбеза РФ.

У Навального отмечают, что в 2017 году Абросимова родила двоих дочерей в США. Их отчество — Владимировны и они автоматически получили американское гражданство. Более того, у самой любовницы Соловьева есть паспорт США.

«Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева, и нам все подтвердили – у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет на эфиры и репостит посты в соцсетях», – отмечают авторы расследования.

Стоит заметить, что Соловьев сейчас официально женат и имеет восемь детей от разных браков. Он известен своими скандальными заявлениями по теме войны России против Украины.

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