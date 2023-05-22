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Грузия не намерена обсуждать вопрос о восстановлении дипотношений с Россией

lasa xusisvili

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.

Об этом в понедельник заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге.

По его словам, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, “обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня”. “Соответственно, этот вопрос нерелевантен исходя из сегодняшней данности”, – сказал Хуцишвили.

Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.

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