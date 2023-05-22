В WhatsApp можно будет редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки

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WhatsApp добавил возможность редактирования отправленных сообщений в течение 15 минут после отправки, в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям, говорится в официальном блоге мессенджера.

“Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения. Просто нажмите на него и удерживайте, а затем выберите “Изменить” в появившемся меню. Сделать это можно в течение 15 минут после отправки”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что собеседники увидят пометку “Изменено”, однако не смогут посмотреть историю исправлений. “Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием”, – отмечается в сообщении.

“Мы уже начали внедрять эту функцию по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям”, – добавляется в сообщении.