Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде арестован (обновлено)

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19:34 Центральный районный суд Волгограда на два месяца арестовал Никиту Журавеля, в отношении которого возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана.

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19:10 Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде Никита Журавель заявил перед началом заседания суда по избранию меры пресечения, что ему стыдно перед всеми мусульманами мира, и принёс им извинения.

«Я прошу прощения у всех мусульман. Мой поступок был очень плохой. Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира», — цитирует его РИА Новости.