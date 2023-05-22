Китай отказался покупать зерно у России

0 Просмотров

Китай отказался покупать зерно у РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Китай закупает много пшеницы, при этом общий объем импорта вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом и составил около шести миллионов тонн за первые четыре месяца года. Из них в Россию приходится 30 тысяч тонн.

Как известно, в прошлом году Пекин заявил, что разрешит импорт из России, но торговле мешает множество проблем, включая фитосанитарные правила и транспортные проблемы.

Пшеница является исключением из торговли между Китаем и РФ. Покупки Пекином электроэнергии и алюминия резко возросли, поскольку санкции сократили поставки на Запад.

Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, предстоящие поставки пшеницы и мяса, вероятно, будут включены в повестку дня, когда российские чиновники и руководители примут участие в бизнес-форуме в Китае на этой неделе.