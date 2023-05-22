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Мирзоян заявил, что Баку и Ереван согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора

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Азербайджан и Армения смогли согласовать на четырехдневной встрече в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с заместителем государственного министра по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дочерти в Ереване.

“В Вашингтоне также были достигнуты некоторые подвижки, в частности согласованы две статьи проекта мирного договора, вокруг остальных статей нам удалось честно поговорить, отмечу, что во время таких переговоров стороны лучше понимают друг друга”, – сказал Мирзоян.

По его словам, по самым сложным и проблемным вопросам позиции сторон очень далеки. Министр отметил, что Армении важна определенность по вопросу делимитации госграницы. Он отметил, что Армения и Азербайджан наиболее близки к урегулированию отношений в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

Он вновь подчеркнул, что Армения готова, более того, заинтересована в разблокировании коммуникаций в регионе, но только на основе принципов суверенитета и равенства сторон.

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