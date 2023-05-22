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Алиев: Наша инфраструктура позволяет с каждым годом увеличивать объемы транзитных грузов

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Естественно, на долю наших стран выпала большая задача по созданию на евразийском континенте еще более удобных транспортно-коммуникационных возможностей, соединяющих наши страны и, в целом, континенты. Мы договорились о том, что соответствующие структуры серьезно займутся этим вопросом, потому что это диктует господствующая сегодня в мире новая геополитическое реальность.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в заявлении для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, передает Азертадж.

Подчеркнув, что объем транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана, с каждым годом растет и будет расти, Президент Азербайджана отметил:

«Наша современная инфраструктура создает возможности для этого. Транспортные маршруты, соединяющие Каспийское море, Южный Кавказ с балтийскими странами, также известны. Проще говоря, совместными усилиями реализуя эти связующие проекты, мы добьемся успешного сотрудничества и в этой сфере».

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