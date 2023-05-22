Затулин как зеркало российской дипломатии

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Небезызвестный Константин Затулин, известный армянский лоббист и по совместительству зампредседателя думского комитета по делам СНГ, влип в очередной скандал — его не пропустили в Казахстан. Причем, как и полагается в подобных случаях, без объяснения причин.

Впрочем, в последнее время Затулин не раз выступал с открытыми угрозами в адрес Казахстана. В июне прошлого года, после того, как президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не признает «квазигосударственные территории» в лице «ЛНР» и «ДНР», Затулин не только заявил обиженным тоном на радио «Говорит Москва», что союзники России относятся к партнерству «как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут», но и озвучил территориальные притязания к Казахстану: «Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной».

И вот теперь прилетела «ответка». Затулин уже давно персона нон грата в Азербайджане. Он «невыездной» в Грузии и Молдове. Ему не рады даже в Армении — за оголтелую поддержку «карабахского клана». И вот теперь к списку добавился еще и Казахстан. Причем на показательном фоне. И недавний саммит Китай — Центральная Азия, состоявшийся уже после него форум «Европейский союз — Центральная Азия» не оставили сомнений: страны Центральной Азии отказываются от ориентированной исключительно на Россию «политики одного окна». Союзники Кремля по ЕАЭС-ОДКБ, ну, может, за вычетом Армении, не спешат поддерживать российскую агрессию против Украины и включаться на государственном уровне в рискованные схемы обхода санкций. После Украины во многих столицах, и Астана не исключение, уже задают сами себе вопрос: а кто следующий? И самое главное, на откровенные выпады против своей государственности и территориальной целостности России теперь отвечают, причем не на уровне экспертов и политологов.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать Москве уяснить для себя, что она более не является монополистом по влиянию на пространстве бывшего СССР, и если там желают хотя бы не потерять позиции окончательно, то над двусторонними отношениями надо работать и уж точно не по принципу «а куда они с подводной лодки денутся».

Но Затулин — зампредседателя думского комитета по делам СНГ. И все больше стран, где его объявляют невыездным. А это уже не просто личная позиция господина Затулина. Он, как уже напоминал Minval, представляет в Думе правящую «Единую Россию». И если «ЕдРо» после такой серии скандалов не меняет заместителя председателя думского комитета, не отзывает Затулина и не ставит на его место менее скандальную персону — это уже не личное мнение Затулина, а позиция «Единой России». Из чего уже будут сделаны совсем другие выводы.

Отдел политики Minval.az