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Пашинян заявил, что заявления стран Запада не могут повлиять на отношения Армении и России

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Заявления западных государств не могут существенно повлиять на связи Еревана и Москвы, тем более что отношения максимально прозрачны.

Об этом сообщил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

“В повестке отношений Армении с ЕС и США нет вопроса о разрыве связей с Россией. Другое дело, что мы стали обсуждать с западными партнерами тему безопасности. Раньше мы ее не затрагивали, так как считали, что в регионе существует архитектура безопасности, которая де-юре должна быть надежной. Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России, тем более что эти отношения максимально прозрачны”, – сказал он.

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