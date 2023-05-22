Пашинян заявил, что Баку и Ереван могут подписать соглашение о мире 1 июня

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах между Ереваном и Баку и выразил надежду, что стороны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

“Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать”, – сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

Пашинян отметил, что “Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга – 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно”.

Он также заявил, что считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном на встрече в Кишиневе 1 июня.

«Наша задача – по возможности быстро завершить переговоры (по соглашению о мире с Азербайджаном) и подписать документ. Наша команда интенсивно работает», – добавил он.