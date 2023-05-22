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В Казахстан пытались не пустить армянского лоббиста

Депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина не пустили в Казахстан из-за ранее высказанной им критики в адрес властей страны. Об этом сообщает «Sputnik», ссылаясь на пресс-службу депутата.

Отмечается, что Затулина не пропустили через зону паспортного контроля.

Позже в пресс-службе выпустили еще одно сообщение:

«После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась».

По данным Forbes Kazakhstan, в июне 2022 года один из главный армянских лоббистов в РФ сделал замечание насчет слов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе Петербургского международного экономического форума, когда руководитель страны указал на непризнание «квазигосударственных территорий» “ДНР” и “ЛНР”.

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