В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом

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В Баку проходит конференция на тему “Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством “зеленой” экономики, транспортной координации и устойчивого развития”.

Конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему “Роль “зеленых” концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики” и “Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития”.

Церемония официального закрытия мероприятия состоится завтра в Баку. Затем участники конференции отправятся в село Агалы Зангиланского района.