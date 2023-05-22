Президент Бразилии заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним на G7

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча <…> Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться <…> Зеленский взрослый, он знает, что делает», — заявил Лула в ходе пресс-конференции по итогам саммита.