СМИ: Поставка F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО в ВВС Украины

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Поставка истребителей F-16 Киеву ускорит внедрение стандартов НАТО во всю систему ПВО и ВВС Украины.

Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в немецком журнале Stern.

В материале отмечается, что в настоящее время не существует альтернативы поставкам истребителей F-16 Украине. Если, как утверждает автор статьи, Запад принял решение начать подготовку украинских летчиков, в том числе на истребителях F-16, то боевые самолеты будут доставлены Киеву. В то же время, как указывается в материале, “с помощью F-16 вся противовоздушная оборона и ВВС Украины будут постепенно модернизированы в соответствии со стандартами Запада и НАТО”. В области ПВО процесс идет полным ходом, теперь последуют и самолеты, отмечается в статье.