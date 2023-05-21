Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

Азербайджан призвал региональные офисы ВОЗ воздерживаться от заявлений, препятствующих миру

VOZ 1

21 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве состоялась церемония открытия 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает министерство здравоохранения, Азербайджан представлен​​ в Ассамблее делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

В рамках ассамблеи состоялась встреча между главой Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге и азербайджанской делегацией.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения: «Азербайджан тесно сотрудничает с престижной организацией здравоохранения с 1992 года. За прошедший период были реализованы успешные проекты на региональном и глобальном уровнях».

Министр также отметил работу, проделанную в стране в рамках борьбы с COVID-19, а также оказываемую помощь и инициативы, предпринятые Азербайджаном на международном уровне.

Далее министр Теймур Мусаев довел до сведения собеседника озабоченность по поводу распространения в армянских медиа ложных, предвзятых и не подпадающих под мандат утверждений официального лица ВОЗ о суверенных территориях Азербайджанской Республики на встрече с министром здравоохранения Армении.

Ханс Клюге сообщил, что он связался с представительством организации в Армении по этому вопросу, что на встрече, проведенной между представительством Всемирной организации здравоохранения в Армении и министром здравоохранения, не было высказано никакого утверждения относительно Азербайджана, и в целом ВОЗ осуждает нападки на медицинский персонал в мире. Ханс Клюге подчеркнул, что никакой информации об инциденте на официальном сайте ВОЗ не публиковалось.

На встрече азербайджанская сторона призвала региональные офисы ВОЗ воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации. Ханс Клюге выразил уверенность, что ВОЗ продолжит свою деятельность без политизации, нейтрально и беспристрастно.

Теги:
Из этой рубрики
VOZ 1
Политика

Азербайджан призвал региональные офисы ВОЗ воздерживаться от заявлений, препятствующих миру

2023/05/21, 19:55
ilham aliyev main photo 200320 2
Политика

Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Литву

2023/05/21, 19:14
ilham aliyev mehriban aliyeva
Политика

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу

2023/05/21, 14:58
fonderlaen
Политика

Фон дер Ляйен настаивает на создании альтернативы китайской инициативе

2023/05/20, 19:35
rektor
Политика

В Тбилисском государственном университете откроется факультет азербайджановедения

2023/05/20, 17:21
ger
Политика

Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь будет надежным партнером вашей страны

2023/05/20, 16:03
Farhad 1
Политика

Фархад Мамедов: Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении

2023/05/20, 14:40
pashin1 4
Политика

Пашинян доволен переговорами в Брюсселе, но принципиальные вопросы пока не решены

2023/05/20, 12:54
bayden2 1
Политика

Байден указал на рост солидарности G7 с Украиной

2023/05/20, 10:47